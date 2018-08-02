Смертельный спуск

Пять человек, в том числе семилетняя девочка, погибли во время наводнения на Корсике. Местные СМИ сообщает, что течение унесло семерых туристов, которые спускались по реке на каное. Лишь двух из них удалось спасти. По словам прокурора Аяччо, жертв могло быть больше. К счастью, часть туристов отказались от спуска в последний момент из-за плохих погодных условий. Сейчас следствию предстоит выяснить, почему одна группа все-таки решила продолжить путь.