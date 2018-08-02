Банк Англии повысил ставку

Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,75% годовых — до максимального уровня за последние 10 лет и впервые с ноября прошлого года.

По итогам специального заседания глава Банка Англии Марк Карни заявил: "Сегодня уровень занятости достиг рекордных показателей. Резервные мощности экономики ограничены. Реальные зарплаты растут и ценовое давление извне сокращается. С учетом растущей инфляции, вызванной условиями внутри страны, и перспективами избыточного спроса умеренное ужесточение денежно-кредитной политики является оправданным, чтобы вернутся к целевой инфляции в 2% и удержать ее на этом уровне".

Торгово-промышленная палата Великобритании назвала повышение ставки "несвоевременным решением, которое может ослабить уровень экономической уверенности".

Объем промышленного производства в Великобритании уменьшился в мае на 0,4% относительно предыдущего месяца.

Рыночный аналитики Крэг Эрлам (OANDA) говорит: "Если Великобритания и ЕС не смогут достичь соглашения по условиям "брексита", и все пойдет по жесткому сценарию, без сделки, то банку Англии, возможно, придется придется очень быстро пересмотреть свое решение. Поэтому я не вижу смысла в повышении. Я уверен, что они это сделали ради своей репутации, так как хотели повысить ставку в мае. Решение в целом правильное, но нужно было подождать".

Повышение ставки, в частности, означает, что миллионы британцев будут платить за ипотеку в среднем на 260 фунтов стерлингов в год больше.

После объявлении решении регулятора фунт стерлингов упал по отношению к доллару.