Компания Apple стала первым в мире предприятием со стоимостью в $1 триллион. Она обошла другой американский гигант Amazon.
"Яблоко" ценой в триллион
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"Яблоко" ценой в триллион
Знаменитый интернет-магазин достиг рыночной капитализации "всего" в 900 миллардов и был вынужден уступить "Яблоку" пальму первенства.
Историческое событие произошло в четверг. Цена на акции производителя айфонов взлетела до $207, 05, и триллионный рубеж был взят. Инвесторов не отпугнул даже тот факт, что Apple впервые в своей истории уступила вторую строчку по итогам квартала китайскому Huawei.