Компания на триллион долларов

Накануне акции корпорации на фоне отчета компании о росте прибыли и выручки в третьем квартале этого финансового года подорожали более чем на 5%. Сдерживающим фактором роста были опасения относительно дальнейшего развития торговой войны между США и Китаем.

Тимоти Андерсон, аналитик MND Partner: "В целом эти результаты показывают, что люди не против платить тысячу долларов за мобильный телефон. Понятно, что их привлекает не только возможность осуществлять телефонные звонки, но и многое другое. И я хотел бы отметить, что еще четыре или пять лет назад при такой возможной ценовой точке, люди скорее всего сказали бы - хватит, я не собираюсь платить тысячу долларов за сотовый телефон, это просто безумие!"

В августе 1997 года Apple находилась в нескольких шагах от банкротства. Чтобы выжить, компания вернула в строй одного из основателей, председателя совета директоров Стива Джобса. Под его руководством корпорация была спасена и уже через год стала приносить прибыль.