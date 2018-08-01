По меньшей мере три человека погибли в ходе беспорядков в столице Зимбабве Хараре. Ситуация в городе накалилась после того, как избирком объявил, что правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" по итогам выборов получила две трети мест в парламенте.
Беспорядки в Хараре: баррикады, боевые патроны и танки
Беспорядки в Хараре: баррикады, боевые патроны и танки
Особое беспокойство у противников правящей партии вызывает тот факт, что "Африканский национальный союз Зимбабве" теперь сможет вносить изменения в конституцию. В оппозиционном "Движении за демократические перемены" уверены, что результаты были сфальсифицированы.
Нкулулеко Сибанда, представитель "Движения за демократические перемены": "Сегодня мы увидели, как в Хараре вошли танки и как в мирных жителей без видимой причины стреляли боевыми патронами. Граждане могут требовать соблюдения своих прав. С беспорядками должны бороться полицейские. Они лучше подготовлены для того, чтобы следить за ситуацией в городе. А солдат учат убивать на войне".
Протестующие возводили баррикады на улицах, жгли машины и забрасывали полицейских камнями. Вскоре для разгона демонстрантов в Хараре была введена военная техника. Ситуацию в столице прокомментировал президент страны Эммерсон Мнангагва. Он заявил, что в гибели людей виновата оппозиция.