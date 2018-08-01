Беспорядки в Хараре: баррикады, боевые патроны и танки

По меньшей мере три человека погибли в ходе беспорядков в столице Зимбабве Хараре. Ситуация в городе накалилась после того, как избирком объявил, что правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" по итогам выборов получила две трети мест в парламенте.