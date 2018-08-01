Двое неизвестных похитили старинные драгоценности монаршей семьи Швеции. Речь идёт о бесценных державе и двух коронах XVII века, принадлежавших королю Карлу IX и его супруге королеве Кристине, похороненных в соборе города Стренгнеса в 100 километрах от Стокгольма. Здесь и произошло дерзкое ограбление.
Швеция лишилась короны
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Швеция лишилась короны
Свидетели рассказали_ что воры скрылись с места преступления на белой моторной лодке, которая ждала их неподалёку.
Полиция ищет похитителей, но пока безуспешно. Украденные королевские регалии - национальное достояние Швеции - объявлены в розыск через Интерпол.
Карл IX из династии Васа правил Швецией с 1604 по 1611 годы.