Австрия: для любителей быстрой езды

Хорошая новость для любителей прокатиться с ветерком. В Австрии с 1 августа увеличили предельную скорость на автобанах - теперь она составляет 140 км/ч (вместо прежних 130 км/ч).
Правда, пока речь идет только о тестовом режиме, который будет введен лишь на нескольких участках общей протяженностью 120 км в федеральных землях Нижняя и Верхняя Австрия.
Как объясняют в министерстве транспорта страны, повышение скорости стало возможным благодаря хорошему состоянию дорог в Австрии и более высокими стандратами безопасности современных автомобилей.
В случае если эксперимент удастся, то скоростной режим увеличен по всей стране летом 2019 года. Важно, однако, отметить, что новый скоростной режим будет действовать только при оптимальных условиях движения. Во время дождя, тумана или иной непогоды водитель должен самостоятельно определять оптимальную скорость движения и нести за это ответственность.
Примечательно, что в других странах ЕС наоборот наблюдается тенденция по снижению скоростного режима в целях сокращения количества ДТП и аварий на дорогах, а также для снижения уровня выбросов в атмосферу.