Австрия: для любителей быстрой езды

Хорошая новость для любителей прокатиться с ветерком. В Австрии с 1 августа увеличили предельную скорость на автобанах - теперь она составляет 140 км/ч (вместо прежних 130 км/ч).

Правда, пока речь идет только о тестовом режиме, который будет введен лишь на нескольких участках общей протяженностью 120 км в федеральных землях Нижняя и Верхняя Австрия.