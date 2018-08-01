Тела трех российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике, будут доставлены в РФ в пятницу, 3 августа. Об этом сообщили в российском посольстве в ЦАР.
Кто ответит за убийство российских журналистов в ЦАР?
Кто ответит за убийство российских журналистов в ЦАР?
Тем временем в МИД России дали понять, что журналисты сами подвергли себя риску. А официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала "околесицей" сообщения касательно расследования журналистами присутствия российских наемников в ЦАР.
Военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ночь на 31 июля. Вместе с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского они готовили фильм о частных военных компаниях, в том числе о "ЧВК Вагнера".
Убийство журналистов вызвало широкий резонанс - и не только в России. В организации "Репортеры без границ" призвали провести всестороннее расследование произошедшего, отметив, что "официальная версия" о том, что журналисты подверглись вооруженному нападению с целью ограбления "вполне правдоподобна".
Однако одновременно напомнили, что убитые журналисты вели "весьма чувствительное" расследование касательно присутствия российских наемников в ЦАР. "Мы призываем власти Центральноафриканской республики и России провести серьезное и всестороннее расследование убийства трех российских журналистов", - говорится в коммюнике "Репортеров без границ".
Центральноафриканская Республика одна из беднейших стран Африки, вместе с тем на ее территории много полезных ископаемых, контроль над месторождениями которых пытаются установить различные вооруженные группировки.
По некоторым данным, наемники из "ЧВК Вагнера" инструктируют правительственные силы ЦАР для противодействия боевикам.