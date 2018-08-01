По официальной информации, самолет, разбившийся во вторник при взлете рядом с аэропортом мексиканского города Дуранго, был сбит сильным порывом ветра. Лайнер резко снизился, задев землю левым крылом.
Крушение самолета в Мексике: жертв нет
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Крушение самолета в Мексике: жертв нет
На борту воздушного судна находились 103 человека. По последней информации, властям известно местонахождение 101 из них. 98 пассажиров были доставлены в больницы. Погибших нет.
Лайнер выполнял рейс из Дуранго в Мехико. Окончательно причины крушения будут установлены только после проведения тщательного расследования. Аэропорт Дуранго, закрытый после крушения, уже работает в нормальном режиме.