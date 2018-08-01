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Мексика

Крушение самолета в Мексике: жертв нет

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Крушение самолета в Мексике: жертв нет

Крушение самолета в Мексике: жертв нет
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По официальной информации, самолет, разбившийся во вторник при взлете рядом с аэропортом мексиканского города Дуранго, был сбит сильным порывом ветра. Лайнер резко снизился, задев землю левым крылом.

На борту воздушного судна находились 103 человека. По последней информации, властям известно местонахождение 101 из них. 98 пассажиров были доставлены в больницы. Погибших нет.

Лайнер выполнял рейс из Дуранго в Мехико. Окончательно причины крушения будут установлены только после проведения тщательного расследования. Аэропорт Дуранго, закрытый после крушения, уже работает в нормальном режиме.