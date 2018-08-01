Около сотни протестующих собрались напротив международного конференц-центра в столице Зимбабве Хараре, в котором заседает избирательная комиссия. Полиция блокирует доступ к зданию, применяет слезоточивый газ. Поступают сообщения о стрельбе, по меньшей мере один человек погиб.
Зимбабве: правящая партия получает 2/3 мест в парламенте
Сейчас воспроизводится:
Зимбабве: правящая партия получает 2/3 мест в парламенте
© Copyright :REUTERS/Siphiwe Sibeko
Официальные результаты всё еще не опубликованы, но согласно местной газете The Herald, правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" получила 109 мест. что составляет 2/3 от всех депутатских кресел.
Наблюдательная миссия от Евросоюза отмечает, что несмотря на мирный ход выборов, сбои в работе избирательных комиссий и задержки скажутся на оценке процесса голосования.
Это первые в истории республики выборы без участия Роберта Мугабе, находившегося у власти почти 40 лет.
Официальные результаты будут объявлены 4 августа.