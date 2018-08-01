Пламя, сжигающее все подряд в северной Калифорнии, пока не удается взять под контроль, несмотря на уже потраченные на борьбу с ним почти 115 млн долларов. Огнем охвачена слишком большая территория, сильный ветер тоже осложняет задачу пожарных.
Калифорния: пожары взять под контроль не удается
Сейчас воспроизводится:
Калифорния: пожары взять под контроль не удается
Журналист NBC Мигель Альмагер находится в самом эпицентре событий: "Вот с какой скоростью и силой распространяется огонь, выжигающий все живое на своем пути".
Пока известно о шести погибших, среди них двое маленьких детей, их прабабушка и 33-летний пожарный. Сообщается, что опознано тело еще одной жертвы.
В Калифорнии уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации, власти призывают жителей покинуть свои дома, сообщается, что десятки тысяч были эвакуированы.