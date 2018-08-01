Калифорния: пожары взять под контроль не удается

Пламя, сжигающее все подряд в северной Калифорнии, пока не удается взять под контроль, несмотря на уже потраченные на борьбу с ним почти 115 млн долларов. Огнем охвачена слишком большая территория, сильный ветер тоже осложняет задачу пожарных.