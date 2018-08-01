Окружной судья штата Вашингтон Роберт Лэсник принял решение временно запретить публикацию в интернете чертежей, с помощью которых можно создать огнестрельное оружие, используя 3D-принтеры. Роберт Лэсник полагает, что размещение упомянутых материалов чревато невосполнимым уроном для американских граждан.
Прощай, "напечатанное" оружие
Прощай, "напечатанное" оружие
Ходатайство составлял генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон. Он заявил, что "мы просили о временном запрете, который бы касался всей территории США, поскольку нас возмутило решение федерального правительства, позволяющее не только распространять подобные чертежи, но и одобряющее их загрузку для всех, кто пожелает это сделать".
Менее месяца назад администрация США позволила сетевое размещение чертежей оружия, с помощью которых из пластмассы и на 3D-принтере можно создавать пистолеты и винтовки.
Трамп отозвался в твиттере, сказав, что подобная де-факто продажа оружия вызывает его озабоченность.
Вопрос на брифинге об этом был задан и представителю Госдела США Хизер Нойерт. Вот что она сказала: "Эта проблема должна обсуждаться на соответствующем уровне не только теми, кто вовлечен в торговлю оружием, не только Конгрессом, но и правоохранителями".
Сообщается, что распространитель эскизов, базирующаяся в Техасе компания Defense Distributed уже позволила скачать сотни тысяч таких чертежей.