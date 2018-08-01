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США

Прощай, "напечатанное" оружие

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Прощай, "напечатанное" оружие

Прощай, "напечатанное" оружие
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Окружной судья штата Вашингтон Роберт Лэсник принял решение временно запретить публикацию в интернете чертежей, с помощью которых можно создать огнестрельное оружие, используя 3D-принтеры. Роберт Лэсник полагает, что размещение упомянутых материалов чревато невосполнимым уроном для американских граждан.

Ходатайство составлял генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон. Он заявил, что "мы просили о временном запрете, который бы касался всей территории США, поскольку нас возмутило решение федерального правительства, позволяющее не только распространять подобные чертежи, но и одобряющее их загрузку для всех, кто пожелает это сделать".

Менее месяца назад администрация США позволила сетевое размещение чертежей оружия, с помощью которых из пластмассы и на 3D-принтере можно создавать пистолеты и винтовки.

Трамп отозвался в твиттере, сказав, что подобная де-факто продажа оружия вызывает его озабоченность.

Вопрос на брифинге об этом был задан и представителю Госдела США Хизер Нойерт. Вот что она сказала: "Эта проблема должна обсуждаться на соответствующем уровне не только теми, кто вовлечен в торговлю оружием, не только Конгрессом, но и правоохранителями".

Сообщается, что распространитель эскизов, базирующаяся в Техасе компания Defense Distributed уже позволила скачать сотни тысяч таких чертежей.

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