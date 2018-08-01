В Швейцарии пожарные вертолёты направили на специальную миссию. Стоящая долгие недели жара нарушила привычную жизнь альпийских коров: их пастбища практически лишились питьевой воды. Чтобы обеспечить животных питьём, в горах были созданы искусственные резервуары, куда лётчики транспортируют воду из соседних озёр.
В Швейцарии вертолёты доставляют воду альпийским коровам
Сейчас воспроизводится:
В Швейцарии вертолёты доставляют воду альпийским коровам
"Это ужасно, когда воды нет совсем. Если бы не пожарные, то коровы не выжили бы", - говорит фермер.
Вертолёты не впервые прибывают на помощь животным. Три года назад пережить жару коровам помогала швейцарская армия. Тогда военные задействовали вертолёты Super Puma.
Нынешнее лето стало самом засушливым в Швейцарии за последние 100 лет. С апреля в стране выпало рекордно низкое число осадков. Из-за аномальной жары швейцарские власти запретили использование фейерверков, несмотря на запланированные празднования Дня конфедерации 1 августа.