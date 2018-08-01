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В Белоруссии сорвали вечеринку свингеров

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В Белоруссии сорвали вечеринку свингеров

В Белоруссии сорвали вечеринку свингеров
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Спецназ Белоруссии сорвал оргию свингеров в съемном коттедже в самый разгар вечеринки. Как выяснилось, в нем регулярно проводились подобные мероприятия с 2016 года. Дом снимали два официально безработных гражданина Белоруссии. Секс-вечеринка была платной. Мужчины платили за участие в ней 200-370 белорусских рублей (около 6-11 тыс. российских рублей), пары отдавали 120 рублей (около 4 тыс. российских рублей), а женщины приходили бесплатно. Постоянным клиентам предоставлялись скидки. В стоимость были включены напитки и еда, а также другие развлечения помимо "основного". Финансовые средства переводили на банковскую карту, мобильные устройства или отдавали организаторам оргии лично в руки.

Среди задержанных 34 мужчины и 18 женщин, все они в возрасте от 20 до 45 лет. Называлось мероприятие Kazanova Party, так как организатор называл себя С. Казанов. Он имел зарегистрированное ИП и официально мог проводить вечеринки, но не секс-ориентированные. МВД Белоруссии сообщает, что организаторов секс-вечеринок двое, одному из них 38 лет, другому – 33 года. Вначале они собирались по квартирам, а с увеличением количества участников доросли до аренды коттеджа. Их клиентами были не только минчане, приезжали люди со всей Белоруссии. По законам страны им грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

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