В России появится ж/д лоукостер

Согласно отчету ФПК, в котором приводятся стратегические задачи компании до 2025 и 2030 годов, все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них — на три класса обслуживания (эконом, комфорт, бизнес). Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд "эконом-бюджет" по самым низким ценам.

"Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением", — сообщил РИА Новости представитель "Федеральной пассажирской компании".

Согласно документу, "Дневной экспресс" предполагает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. "Ночной поезд" предполагает возможность полноценного сна. Время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1,2—1,5 тысячи километров. "Традиционный поезд" предусматривает поездки более 12 часов на дальние расстояния.

В мае директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов сообщал, что РЖД заменят старые плацкартные и купейные вагоны новыми одноэтажными и двухэтажными. Кроме того, как сообщали в РЖД, холдинг разрабатывает концепции новых вагонов. В частности, планируется сделать более комфортными плацкартные вагоны на основе мнений как экспертов, так и пассажиров. В РЖД отмечали, что в случае закупки новых плацкартных вагонов тарифы на них останутся прежними.