Сотрудники полиции опознали тело журналиста "АиФ" Сергея Грачева, пропавшего 21 июля, сообщил в среду шеф-редактор интернет-службы издания Владимир Шушкин на своей странице в Facebook.
Журналист "АиФ" найден мертвым
Журналист "АиФ" найден мертвым
"Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший - именно наш коллега Сергей Грачев. Он опознан", - написал Шушкин.
Он отметил, что до сих пор неизвестны подробности случившегося.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области отметили, что сейчас "ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы".
По информации издания "АиФ", где работал журналист, 38-летний корреспондент перестал выходить на связь 21 июля, последний раз его видели рядом с гостиницей "Шератон" на Большой Покровской в Нижнем Новгороде.
31 июля нижегородская поисково-спасательная группа "Рысь", которая занималась его поисками, сообщила, что Грачев обнаружен мертвым.
На настоящий момент прошла официальная процедура опознания, гибель Сергея Грачева подтверждена.