Трех участниц панк-рок-группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны" отпустили на свободу. Ольгу Пахтусову, Ольгу Курачеву, Веронику Никульшину и Петра Верзилова выпустили из ОВД "Лужники" в ночь на 1 августа. Об этом в своем Твиттер-аккаунте сообщил сам Верзилов.
Pussy Riot отпустили на свободу
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Pussy Riot отпустили на свободу
© Copyright :REUTERS/Tatyana Makeyeva
Активистов арестовали на 15 суток после акции "Милиционер вступает в игру" на чемпионате мира по футболу. Сразу после выхода из-под ареста, их снова задержали. Тогда Верзилов сообщал, что их обвинили в проведении публичной акции без уведомления.
Но Хамовнический суд Москвы во вторник отказался рассматривать материалы административных дел и вернул их следственным органам для устранения недочётов.
Участницы панк-рок-группы заявляли, что своей акцией они хотели потребовать от властей освободить политзаключённых, , прекратить незаконные аресты на митингах, а также допустить политическую конкуренцию в стране.