По итогам второго квартала 2018 года китайская компания Huawei обошла по количеству проданных смартфонов корпорацию Apple и вышла по этому показателю на второе место в мире. Об этом говорится в обзоре International Data Corporation (IDC).
Huawei обошла Apple
Huawei обошла Apple
Лидерство с показателем 71,5 млн проданных смартфонов сохранила корпорация Samsung, доля которой на рынке составила 20,9%.
Последней из крупнейших мировых производителей смартфонов свой финансовый отчет по итогам второго квартала представила Apple. Компания сумела увеличить рекордную для себя выручку до $53,3 млрд. Но несмотря на это "яблочный" гигант впервые опустился на третье место в мире по количеству проданных смартфонов.
Последние несколько лет в борьбе за лидерство в этой категории уже традиционно принимали участие Samsung и Apple. Но по итогам второго квартала 2018 года в эту борьбу вступила китайская Huawei.
Китайская компания продала 54,2 млн аппаратов, захватив 15,8% рынка. Таким образом, рост продаж по сравнению с тем же периодом в прошлом году составил 40,9%.
Apple в апреле—июне этого года продала 41,3 млн аппаратов, также увеличив продажи по сравнению с прошлым годом, однако этого оказалось недостаточно, чтобы удержаться на втором месте.
Значительный рост продаж в 48,8% показала также китайская Xiaomi, что позволило ей занять четвертое место в мире при 31,9 млн проданных аппаратов.
На пятом месте — китайский производитель Oppo, который реализовал по итогам второго квартала 29,4 млн смартфонов и захватил долю 8,6% рынка.
Всего в мире за второй квартал было продано 342 млн смартфонов.