Нескончаемый зной в Европе

Температуры бьют все рекорды, жара выжигает все вокруг, русла рек пересыхают, теряется урожай, а животные страдают от жажды - таков сегодня летний пейзаж в Европе.

Тревожатся все - от медиков, которые опасаются за здоровье населения, до экологов, предупреждающих, что ситуация может зайти ещё дальше в случае, если потребительское отношение к природе продолжится.

Опубликованные Европейским космическим агентством снимки со спутника подтверждают выводы специалистов - от засухи и жары страдает весь европейский континент, включая и скандинавские страны.

В Литве и Латвии власти уже объявили режим чрезвычайной ситуации.

Для тех, кто ведет хозяйство на земле, жара - едва ли не главный враг урожая.

О последствиях рассуждает сотрудник "Баадер банк" Роберт Халвер: "Зной вредит основным сельскохозяйственным культурам - зерновым и картофелю, прогнозы на урожай становятся все хуже и хуже. Для потребителей это означает, что подорожает многое, в том числе и картофельные чипсы, усилится инфляция".

Немецкий союз крестьян предупредил, что урожай в Германии, втором после Франции производителе зерна в Европе, будет самым низким за последние 15 лет, поскольку посевы пострадали от жары и последовавшей за ней засухи. В закрома будет отгружено примерно на на пятую часть меньше собранного в прошлом году объема . В то же время фермеры других европейских стран призывают свои правительства принять долгосрочные меры, призванные помочь труженикам не разоряться из-за погодных феноменов и изменения климата.