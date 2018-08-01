В третьем квартале американская компания Apple превзошла ожидания специалистов и зафиксировала выручку в размере более 53 млрд долларов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль корпорации возросла на 32% и составила 11,52 млрд долларов, или же 2,34 доллара за акцию. За первые три месяца года было продано более 52 млн смартфонов iPhone.
Доходы Apple в третьем квартале возросли
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Доходы Apple в третьем квартале возросли
© Copyright :REUTERS/Heinz-Peter Bader