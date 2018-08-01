Эти кадры снял Рамин Парса - пассажир самолета, потерпевшего крушение вскоре после вылета из аэропорта мексиканского города Дуранго. На записи видно, как самолет разгоняется, набирает высоту (при этом видимость за бортом почти нулевая), а потом неожиданно ударяется о землю.
Пассажир снял крушение самолета изнутри
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Пассажир снял крушение самолета изнутри
Лайнер мексиканской авиакомпании Aeromexico должен был выполнять рейс по маршруту Дуранго - Мехико. На борту находились 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа. 98 из них получили травмы. К счастью, обошлось без жертв. Как сообщают в самой авиакомпании Aeromexico, из больниц уже выписались 64 человека.
По предварительной версии, причиной крушения стали сложные погодные условия.