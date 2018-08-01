Запрет на закрытие лица

В Дании вступил в силу закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах. Ограничения касаются головных уборов и других элементов одежды, включая никаб и паранджу. Инициаторы запрета называют такую одежду потенциальной угрозой безопасности и одним из способов притеснения женщин. Накануне в Копенгагене группа мусульманок провела акцию протеста.

Сабина утверждает: "Говорят, что мы несем угрозу государственной безопасности, но ведь никаб никогда не использовали для совершения преступлений". Активистки говорят, что их никто не притесняет и что в Дании всего около 50 женщин носят никаб, и таким образом правительство тратит время и деньги на то, чтобы бороться с 50 женщинами. Они обещают проведение новых акций протеста и заявляют, что не откажутся от ношения никаба на улице.

Штраф за первое нарушение составит 135 евро.

Вот что говорят прохожие, оказавшиеся на месте проведения демонстрации:

"Думаю, что у нас должны быть возможность смотреть друг другу прямо в лицо и видеть глаза, потому что невербальное поведение тоже говорит о многом", — полагает Джули.

"Мне же никто не объясняет, как одеваться, почему же тогда им говорят об этом?" — спрашивает Инге.

В министерстве юстиции заявляют, что полицейские не будут принуждать снимать паранджу или никаб на улице — после составления протокола нарушителей попросят вернуться домой.

Аналогичные меры уже действуют в нескольких европейских странах.