Мирный Мосул: мины, протезы, учеба

Свыше 4 тысяч пациентов ждут протезов в Мосуле. За новыми руками и ногами им придется ехать, например, в Сулейманию. В здешней клинике экстренного протезирования за 20 лет помогли 5 тысячам раненых.

Она была открыта итальянскими волонтерами в 1998 году, в зоне, плотно заминированной в период ирано-иракской войны в 80-е годы. Клиника оказалась востребованной и позднее, во время войны в Персиком заливе и при вторжении в Ирак в 2003. Сегодня пациенты прибывают сюда со всего Ирака, а еще из Ирана и Сирии.