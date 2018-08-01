Мирный Мосул: мины, протезы, учеба

Свыше 4 тысяч пациентов ждут протезов в Мосуле. За новыми руками и ногами им придется ехать, например, в Сулейманию. В здешней клинике экстренного протезирования за 20 лет помогли 5 тысячам раненых.
Она была открыта итальянскими волонтерами в 1998 году, в зоне, плотно заминированной в период ирано-иракской войны в 80-е годы. Клиника оказалась востребованной и позднее, во время войны в Персиком заливе и при вторжении в Ирак в 2003. Сегодня пациенты прибывают сюда со всего Ирака, а еще из Ирана и Сирии.
Мустафа Амар, координатор отделения скорой помощи: "Самая распространенная проблема - отсутствие ноги до колена. Чуть реже встречаются полная ампутация конечности, руки также страдают меньше. Самая частая причина ранения - подрыв на мине".
Мосул освобожден год назад, но в листе ожидания на протезирование - до 5 тысяч человек.
Медики уточняют: установка протеза - всего лишь полдела. С новыми конечностями пациенты получают автономность, но далеко не всегда могут вернуться к профессиональной деятельности.
Реабилитационные центры, таким образом, уделяют особое внимание переподготовке своих подопечных к решению новых жизненных задач.
Ахмен, пациент клиники: "Я подорвался на мине, потерял ногу. Приехал сюда, чтобы вылечиться и получить диплом плотника, мне нужно кормить семью".
Удачно прижившийся протез не помешает человеку заниматься ручным трудом; в центре переподготовки самые востребованные специальности - сапожник, закройщик кожаных изделий, плотник. Обучение занимает пять месяцев и оплачивается за счет международных благотворительных организаций.
Гулустан, стажер: "Мне было четыре года, когда взорвалась наша машина, я потеряла ногу. Моя мечта - стать портнихой. И других научить шить".
За 25 лет в Ираке зафиксированы 14 тысяч случаев подрывов на минах, причем половина эпизодов имела место в иракском Курдистане.
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