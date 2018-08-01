Еврокомиссия намерена увеличить пакет помощи Испании для урегулирования ситуации с потоком мигрантов из Марокко. Речь идет о десятках миллионов евро, которые Брюссель должен разблокировать из различных фондов. Точная сумма не называется, однако в минувшее воскресенье правительство Испании запросило у ЕС тридцать миллионов евро. Сейчас в Испании блокированы более 20 тысяч мигрантов, прибывших из Марокко, по которым пока не принято решение, имеют ли они право на убежище в ЕС.
Миграционный кризис: ЕС поможет Испании
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Миграционный кризис: ЕС поможет Испании
В порту Альхесирас временно размещены десятки человек.
"Ситуация здесь очень сложна, - говорит этот парень, переходя с английского языка на французский. - Но ничего не поделаешь, с этим приходится мириться. Понимаете, о чем я говорю? Тяжело очень... Посмотрите, где и как мы спим.. Это не дело... Туалеты, места общего пользования... Все плохо..."
По данным МОМ - Международной организации по миграции, число беженцев, попавших в Европу по Средиземному морю, с начала года превысило 50 тысяч человек. Более 1400 погибли или пропали без вести. При этом в МОМ обратили внимание на резкий рост числа мигрантов, направляющихся в Испанию.