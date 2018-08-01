Миграционный кризис: ЕС поможет Испании

Еврокомиссия намерена увеличить пакет помощи Испании для урегулирования ситуации с потоком мигрантов из Марокко. Речь идет о десятках миллионов евро, которые Брюссель должен разблокировать из различных фондов. Точная сумма не называется, однако в минувшее воскресенье правительство Испании запросило у ЕС тридцать миллионов евро. Сейчас в Испании блокированы более 20 тысяч мигрантов, прибывших из Марокко, по которым пока не принято решение, имеют ли они право на убежище в ЕС.