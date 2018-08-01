После авиакатастрофы в Мексики в тяжелом состоянии остается только пилот. На борту самолета находились 103 человека: 4 члена экипажа, 97 взрослых пассажиров и двое детей. к счастью, погибших нет.
Авиалайнер упал сразу после взлета
Авиалайнер упал сразу после взлета
Разбившийся лайнер выполнял рейс из Дуранго в столицу страны город Мехико. По предварительным данным, причиной его падения стали сложные погодные условия.
Говорит пассажирка: "Мне повезло, я увидела отверстие, через которое смогла выбраться. Оно находилось позади нас, люди оттуда выбирались, а не через аварийный выход, а расстегнула ремень безопасности на сыне и мы выпрыгнули".
Губернатор штата Дуранго заявил, что при взлете самолет неожиданно подвергся воздействию порыва ветра, из-за которого резко снизился и задел землю левым крылом.
Самолет принадлежал мексиканской авиакомпании Aeromexico ("Аэромехико").
"На место крушения мы сразу же отправили команду наших экспертов", — говорит глава авиакомпании Андрес Конеза. "Наша основная задача сейчас — удостовериться в том, что все пассажиры получили необходимое содействие и медицинскую помощь".
Самолет разбился сразу после взлета. Окончательно причины крушения будут установлены только после проведения тщательного расследования. Аэропорт Дуранго уже работает в нормальном режиме.