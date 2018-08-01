Срочная новость

Срочная новость

мир

Жарко, очень жарко, ещё жарче...

Сейчас воспроизводится:

Жарко, очень жарко, ещё жарче...

Жарко, очень жарко, ещё жарче...
Размер текста Aa Aa

Тепловой шок испытывает привычный к жаре Иберийский полуостров, где начиная со среды столбики термометров, уже достигшие 40°-ой отметки, продолжают подниматься. К концу недели синоптики обещают 45° в Португалии и 44° в Испании.

Португальский институт моря и атмосферы выдал красное предупреждение для десятка районов страны.

Готовность номер один и среди пожарных, которых посетил глава МВД Португалии Эдуарду Кабрита:

"Задача сил пожарной безопасности заключается и в строжайшем надзоре, в профилактике, терпимость к опасному поведению должна быть нулевой", - сказал он.

Ранее метеорологи прогнозировали 50°-ю жару в португальском регионе Алентежу, но затем пояснили, что это было связано с технической ошибкой.

Горячий воздух, идущий из Сахары - причина экстремальной жары в испанских областях Эстремадуре, Кастилье Ла Манче, Андалусии и стлице Мадриде. Люди спасаются от зноя в тенистых парках, собираются у фонтанов, многие используют небольшие ручные вентиляторы на батарейках.

"Это не просто невыносимая жара, это кошмар какой-то!"

"Пока мы ещё не так сильно страдали от жары, но когда она усилится, понадобится много воды".

Министерства здравоохранения Португалии и Испании распространяют среди населения памятки, призывая не забывать пить побольше , чтобы избежать обезвоживания, не выходить на солнцепёк , ограничить занятия спортом, заботиться о детях, стариках и больных.