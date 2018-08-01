Раскаленный битум под руками и невыносимая жара – в таких условиях вынуждены укладывать дороги берлинские рабочие. На случай, если кому-то станет плохо, их даже обучили оказывать первую помощь. Начальство пошло рабочим на ряд уступок: им разрешили выходить на смену в утренние часы, и тогда в полдень они уже могут возвращаться домой.
Немцы и датчане изнывают от жары
Немцы и датчане изнывают от жары
Столбик термометра в последние дни в Берлине редко опускается ниже отметки в 35 градусов. Спасением для местных жителей стала холодная вода и мороженое. Многие при любой возможности достают из сумки веер. Но в четверг жители Берлина смогут вздохнуть с некоторым облегчением: метеорологи обещают, что над столицей Германии пройдет дождь.
Экологи бьют тревогу. Обитатели пресных водоемов с трудом переносят жару. В Гамбурге только за выходные выловлено около пяти тонн мертвой рыбы. Схожая ситуация и в датском Оденсе. Из-за жары уровень кислорода в воде снизился до экстремально низкой отметки, что привело к массовой гибели рыбы.
Страдают от жары и местные жители. Пытаясь спастись от духоты хотя бы в ночные часы, они проявляют настоящую смекалку. Кто-то уходит спать в местный фитнес-центр. А одна пара на время решила перебраться в небольшой фургончик, который установила у себя в саду.