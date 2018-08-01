Немцы и датчане изнывают от жары

Раскаленный битум под руками и невыносимая жара – в таких условиях вынуждены укладывать дороги берлинские рабочие. На случай, если кому-то станет плохо, их даже обучили оказывать первую помощь. Начальство пошло рабочим на ряд уступок: им разрешили выходить на смену в утренние часы, и тогда в полдень они уже могут возвращаться домой.