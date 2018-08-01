Первый иск против властей Греции в связи с гибелью людей в результате пожаров был подан родственниками погибших. Истцы требуют наказания для лиц, ответственных за непредумышленное убийство, поджог по неосторожности и причинение травм.
Пожары в Греции: первый иск против властей
Пожары в Греции: первый иск против властей
По словам заявителей, власти не приняли достаточных и своевременных мер для того, чтобы остановить распространение огня.
Министр по вопросам окружающей среды Сократис Фамелос отметил: "Премьер-министр страны и правительство уже признали политическую ответственность за последствия лесных пожаров. Сегодня мы заявляем о том, что принимаем все необходимые меры, чтобы предотвратить людские потери, случившиеся из-за несанкционированного строительства."
Ранее министр обороны Греции Панос Камменос назвал незаконную застройку в лесистой местности преступлением, поскольку это привело к блокированию путей эвакуации. Двадцать третьего июля на фоне сорокаградусной жары в Греции произошло сразу несколько пожаров. Жертвами стихии стали 90 человек. Большинство из них погибли в огне. Но многие утонули в море, спасаясь от пламени.