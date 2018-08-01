Сожжённые пожарами районы Греции теперь стали уязвимы и для наводнений. Ведь одна из главных причин их возникновения - снижение водорегулирующей функции лесов.
Пожары вызывают наводнения?
Пожары вызывают наводнения?
Лес непосредственно участвует в круговороте воды в природе. Лесная почва и подстилка, удерживают воду после мощных дождей или таяния снегов.
"А теперь эта преграда уничтожена, - говорит профессор Христос Зерефос, глава исследовательского центра по физике атмосферы и климатологии Афинской академии наук, - и опасность возникновения наводнений высока, как никогда. Ведь этому способствует ещё и топография местности, имеющей уклон к морю и вода может внезапно нахлынуть оттуда. Мы называли это место райским уголком, но боюсь, это теперь потерянный рай".
Глубинный прогрев почвы при пожаре воздействует на её свойства и микрофлору - определяет послепожарную растительность, влияет на водопроницаемость и эрозию. Греческий учёные предупреждают, что экстремальные погодные явления станут в будущем нормой из-за изменения климата.