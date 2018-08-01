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Вьетнам

"Рука бога" во Вьетнаме

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"Рука бога" во Вьетнаме

"Рука бога" во Вьетнаме
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REUTERS/Kham
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Это уникальное сооружение появилось на холмах Ба На во Вьетнаме. Длина "Золотого моста", который сами архитекторы сравнивают с "рукой Бона", – 150 метров. На первый взгляд кажется, что эти гигантские руки много веков назад были вырезаны из камня, но на самом деле сделаны они были из стали буквально в этом году.

Своими впечатлениями делятся туристы:

"Такое впечатление, что под твоими ногами облака. Словно я сама хожу по облакам. Это так интересно и так весело!"

REUTERS/Kham

"Я думаю, это замечательная архитектурная идея. Мне кажется, что человеческими руками можно сделать всё, что угодно. Этот мост очень красив!"

За месяц это сооружение стало одной из главных достопримечательностей региона. И туристов привлекает не только его архитектурная уникальность. Мост расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря, и с него открываются захватывающие дух виды.