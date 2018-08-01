"Рука бога" во Вьетнаме

Это уникальное сооружение появилось на холмах Ба На во Вьетнаме. Длина "Золотого моста", который сами архитекторы сравнивают с "рукой Бона", – 150 метров. На первый взгляд кажется, что эти гигантские руки много веков назад были вырезаны из камня, но на самом деле сделаны они были из стали буквально в этом году.