ФРГ: к мигрантам пустят семьи

Удаи Аль-Хомси прибыл в Германию из Сирии три года тому назад, оставив там маленького сына и восьмимесячную дочь. Он один из тех , кто получил в этой стране так называемый "ограниченный тип защиты". Это означат, что его случай не подпадает ни под Женевскую конвенцию о беженцах, ни под определение политического преследования, но на родину ему возвращаться опасно. А вот семью перевезти не разрешили.

С 1 августа воссоединение семей для мигрантов с ограниченным статусом защиты стало наконец возможным. Но в рамках этой программы ежемесячно в Германию могут приезжать не более 1000 человек, и Аль-Хомси радоваться не спешит:

"Они будут пропускать по тысяче человек в месяц, и проблемы это не решит. Ну, дали теперь это разрешение. Но кто им воспользуется в первую очередь? Когда я увижу своих?"

На обработку более 34 тысяч заявление на воссоединение семей, уже поданных мигрантами в кризисных регионах и транзитных странах, могут потребоваться годы. Визы будут получать супруги, несовершеннолетние дети и тяжелобольные родственники мигрантов, чья жизнь в стране происхождения находится под угрозой. В первую очередь будут рассматривать заявления тех, кто сможет обеспечить содержание своей семьи.

"По правде говоря, мы не очень-то верим в то, что воссоединение нашей семьи - дело решённое, хотя посольства и консульства уже начали принимать заявления. Но за то время, что я здесь, законы уже дважды менялись, и я поверю в это, лишь когда наконец увижу их здесь".

Кто сможет приехать первым? Решающими факторами при определении счастливцев будут продолжительность разлуки, благополучие детей и степень риска в нынешнем месте проживания. Преимущество есть у больных и нуждающихся в уходе.

Запрет на воссоединение семей мигрантов с ограниченным статусом защиты был введен в Германии в марте 2016 сроком на два года. Из-за сложностей с созданием правящей коалиции его продлили до августа 2018.