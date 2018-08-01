Жизнь взаймы

Жители Земли берут кредит у планеты. В эту среду, под подсчетам неправительственной организации Global Footprint Network, были исчерпаны все возобновляемые ресурсы Земли, которые были даны людям на целый год.

Впервые человечество задолжало планете в 1970 году. Но тогда это случилось в самом конце декабря. С каждым годом ситуация становится все хуже. Теперь человечество начинает жить в долг уже в первые дни августа. По данным организации, чтобы людям не пришлось брать кредит у Земли, наша планета должна быть в 1,7 раза больше.

Во Всемирном фонде дикой природы говорят, что жить взаймы люди начинают, поскольку часто покупают больше еды, чем им на самом деле требуется. Из-за этого около трети продуктов питания отправляется в мусорное ведро.

В фонде также объясняют, что ситуация разительно отличается от страны к стране.Так, например, если бы все вели такой же образ жизни, как катарцы или люксембуржцы, то кредит у Земли пришлось бы брать уже в середине февраля. А если следовать примеру вьетнамцев, то день X наступит только в конце декабря.