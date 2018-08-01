Массовые беспорядки в Хараре

Сторонники оппозиции в Зимбабве не согласны с итогами парламентских выборов. В ходе массовых беспорядков у здания избирательной комиссии в Хараре погибли не менее трех человек после того, как на помощь полиции пришли военные и начали разгонять протестующих, применив для этого боевые патроны.