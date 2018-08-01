Сторонники оппозиции в Зимбабве не согласны с итогами парламентских выборов. В ходе массовых беспорядков у здания избирательной комиссии в Хараре погибли не менее трех человек после того, как на помощь полиции пришли военные и начали разгонять протестующих, применив для этого боевые патроны.
Массовые беспорядки в Хараре
Массовые беспорядки в Хараре
Согласно официальным данным, правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" получила две трети мест в парламенте страны.
"Мы выступаем против насилия", — говорит манифестант, "Но мы хотим , чтобы выборы были прозрачными и честными! Это то, что с самого начала президент Мнангагва обещал гражданам Зимбавбе. Все собравшиеся здесь жалуются на то, что выборы не были прозрачными".
Между тем время объявления итогов президентских выборов откладывается.
По оценкам международных наблюдателей, всеобщие выборы в Зимбабве прошли без серьезных инцидентов и нарушений, но в числе недостатков предвыборной кампании отмечены, в частности, запугивание избирателей и неравные возможности кандидатов.
Действующий президент Эммерсон Мнангава возложил на лидеров оппозиции ответственность беспорядки в Хараре. Официальный представитель главы оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" Нельсона Чамизы, в свою очередь, заявил он непропорциональном применении силы против демонстрантов и назвал действия военных неоправданными.