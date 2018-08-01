Судьба Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, проживающий вот уже несколько лет в посольстве Эквадора в Лондоне, может покинуть здание диппредставительства уже в ближайшее время из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Убежище в эквадорской дипмиссии Ассанж попросил в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Ассанж выражал опасения по поводу того, что Швеция может депортировать его в США, где ему грозит длительное тюремное заключение или даже смертная казнь из-за деятельности в WikiLeaks. Сам Ассанж отвергает все выдвинутые против него обвинения и называет их политически мотивированными.