Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, проживающий вот уже несколько лет в посольстве Эквадора в Лондоне, может покинуть здание диппредставительства уже в ближайшее время из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Убежище в эквадорской дипмиссии Ассанж попросил в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Ассанж выражал опасения по поводу того, что Швеция может депортировать его в США, где ему грозит длительное тюремное заключение или даже смертная казнь из-за деятельности в WikiLeaks. Сам Ассанж отвергает все выдвинутые против него обвинения и называет их политически мотивированными.
Судьба Ассанжа
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Судьба Ассанжа
27 июля представитель британского правительства сообщил, что Лондон и Кито ведут переговоры о дальнейшей судьбе Ассанжа.
В тот же день президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть посольство его страны в Великобритании. При этом Морено подчеркнул, что Кито добивается от Лондона гарантий того, что жизнь основателя WikiLeaks не будет подвергнута опасности.
Адвокат Ассанжа считает, что судьбой его клиента должно озаботиться правительство Австралии, поскольку Ассанж все еще является гражданином этой страны.