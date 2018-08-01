Срочная новость

Срочная новость

мир

Air France-KLM: прибыль вопреки забастовкам

Сейчас воспроизводится:

Air France-KLM: прибыль вопреки забастовкам

Air France-KLM: прибыль вопреки забастовкам
Размер текста Aa Aa

Крупнейший авиаперевозчик Европы холдинг Air France-KLM потерял 335 млн евро из-за забастовок персонала во Франции. Вместе с тем компания сумела остаться в плюсе: чистая прибыль во II квартале составила 109 млн евро за счет увеличения пассажирского потока до 26 млн человек, что на 0,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Забастовки привели к отставке главного исполнительного директора Жан-Марка Жанейяка: более половины сотрудников проголосовали против плана руководства о постепенном повышении зарплат на 7% в течении ближайших четырех лет.

Участники стачек требовали единовременного повышения оплаты труда на 6%. Профсоюзы заявляют, что денежные выплаты не повышались с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии, в то время как финансово-экономические показатели компании с того времени значительно улучшились.