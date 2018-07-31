Оппозиция Зимбабве "победила"

Оппозиция Зимбабве требует немедленно предать гласности результаты прошедших в понедельник президентских выборов и грозит подать в суд на Избирательную комиссию в случае задержки. Представитель "Движения за демократические перемены" экс- министр финансов страны Тендаи Бити заявил, что лидер его партии Нельсон Чамиза одержал победу в первом же туре.

"Мы выиграли выборы, мы собрали все результаты, и они показывают, что мы выиграли. Так что у нас есть все основания требовать, чтобы ЦИК огласил итоги голосования", - заявил Бити.

Международные наблюдатели довольны процессом проведения выборов в Зимбабве, но предупреждают: процесс подсчёта голосов должен быть также прозрачным. Немецкий политик Элмар Брок, депутат Европарламента и член Европейской Народной партии, говорит:

"На избирательных участках всё прошло хорошо, процесс контролировали все стороны. Но от избирательных участков до конечного пункта, до объявления результатов голосования есть ещё несколько этапов, и мы призываем. чтобы весь этот путь был прозрачен, только так результаты можно считать заслуживающими доверия".

Председатель Избирательной комиссии Присцилла Чигумба напомнила, что по закону результаты должны быть объявлены в течении пяти дней после выборов, и этот срок ещё не истёк. Она пообещала представить итоги голосования раньше, если Избирком успеет обработать все данные.