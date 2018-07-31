Скандинавские страны - Швеция, Дания и Норвегия - заняли места со 2-го по 4-е соответственно в мировом рейтинге стран по скорости широкополосного интернета. Первое же место досталось Сингапуру.
В какой стране самый быстрый интернет?
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В какой стране самый быстрый интернет?
© Copyright :REUTERS/Akintunde Akinleye
Остальные места в первой десятке занимают европейские страны. На 5-ом месте оказалась Румыния, за ней идут Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия. Замыкает десятку Коронное владение Британской короны, остров Джерси, находящийся в проливе Ла-Манш. Россия в этом году заняла 47-е место.
Рейтинг составил британский сайт cable, который оценивает качество интернет-подключения. Данные собирали за 12 месяцев в 200 странах и регионах – специалисты смотрели, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать фильм в 5 гигабайт при средней скорости подключения в стране.
Составители отмечают, что за год средняя скорость интернет-подключения в мире выросла на 23%.