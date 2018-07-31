Протестное движение испанских таксистов против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок набирает обороты: во вторник таксисты заблокировали ряд главных улиц в Мадриде, включая проспект, где расположено здание министерства транспорта. Работники отрасли хотят добиться ограничений на выдачу специальных лицензий, которыми пользуются сотрудники Uber и Cabify. Стачка продолжается несколько дней. Пока переговоры представителей сектора с властями не принесли результатов.
Испания: таксисты против Uber
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Испания: таксисты против Uber
"Нас надо защищать..., - говорит участник акции, - Нам приходиться работать в условиях растущей недобросовестной конкуренции."
Дело в том, что сотруднику Uber достаточно получить разрешение на осуществление деятельности по предоставлению в лизинг автомобиля с водителем, в то время как такситы должны приобрести лицензию. Последняя дороже разрешения в десятки раз.
В знак солидарности с коллегами в Мадрид прибыли таксисты из соседней Португалии, где также проходили демонстрации против деятельности Uber.