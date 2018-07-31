Спецслужбы США, как сообщают Рейтер и Вашингтон Пост, получили донесения, что КНДР продолжает разрабатывать межконтинентальные ракеты. Речь идет об исследовательском центре Санумдонг под Пхеньяном.
"Человек-ракета" взялся за старое?
"Человек-ракета" взялся за старое?
Разведведомство опирается на фотографии, сделанные на протяжении нескольких недель с военных спутников. По словам неназванных источников, которых цитируют оба СМИ, на снимках отчетливо видны зачехленные тягачи. Именно на них ранее транспортировали подобный тип вооружений для испытаний на полигоне.
Белый дом заявил, что никогда не комментирует развдданные.
Вместе с тем, как отмечают наблюдатели, информация поступила в момент ведущихся между Пхеньяном и Вашингтоном дискуссий о разоружении и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Об этом договорились на состоявшемся полтора месяца назад американо-северокорейском саммите в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын.