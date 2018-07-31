Дональд Трамп заяви, что готов встретиться с руководством Ирана, если они, как он отметил, того захотят.
Новая инициатива Трампа
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Новая инициатива Трампа
"Я с ними готов встретиться, я не знаю, готовы они начать диалог, сейчас там трудности. Но я покончил с иранской сделкой, поскольку она была бессмысленной. В итоге все равно они могут сесть за стол переговоров".
Несколько дней назад Трамп в твиттере заявил, что в случае дальнейшего нагнетания ситуации Иран может столкнуться с такими проблемами, с какими эта страна еще никогда не сталкивалась.
На что президент Ирана заметил, что США в таком случае получат конфликт, который станет "матерью всех войн".
США заявляют, что Иран, в связи с возможным введением санкций не сможет больше продавать ни капли своей нефти.