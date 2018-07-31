В ЦАР убиты российские журналисты

Двое из троих убитых в Центральноафриканской Республике были сотрудниками "Известий", однако их личные документы еще не обнаружены и нет определенности, являются ли они гражданами РФ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в посольстве России в стране.

"То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками "Известий", - отметили в диппредставительстве.

Однако в пресс-службе МИЦ "Известий" эту информацию не подтвердили, заявив, что ни один их сотрудников в последнее время на территории Центральноафриканской Республики (ЦАР) не находился.

«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на источники в проекте Михаила Ходорковского «Центр Управления Расследованиями», убитыми оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали в ЦАР документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».

Эту информацию подтвердил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Орхан Джемаль погиб в ЦАР, - сказал ТАСС Венедиктов. - Мне сказали об этом его близкие". Венедиктов заметил, что знал о планах Джемаля посетить Африку. "Мы знали, что он собирался в ЦАР, последнее время он занимался документальным кино и собирался там снимать, но про сроки не знали ничего. Он был в составе маленькой группы", - сказал главред "Эхо Москвы".

Как сообщило агентство AFP, ссылаясь на свои источники, тела троих, предположительно, россиян были найдены в 23 км от города Сибю, центра префектуры Кемо в центральной части страны. "Они были убиты неизвестными вооруженными людьми и оставлены на базе Миссии ООН ", - приводит агентство слова источника.

Это первое публичное убийство россиян в ЦАР, где их присутствие становится все более и более заметным в последние месяцы. Как сообщает AFP, с начала этого года в республику параллельно с поставками оружия прибыли военные специалисты из России, часть из которых обеспечивает личную безопасность президента страны Фостена-Арканжа Туадеры.