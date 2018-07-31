Пакистанские военные спасли петербургского альпиниста Александра Гукова. Он был заблокирован на склоне горы Латок-1 в Кашмире. Ему удалось закрепиться на высоте 6,2 тыс.м., где Гуков остался практически без снаряжения.
Спасение российского альпиниста в Пакистане
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Спасение российского альпиниста в Пакистане
Его напарнику повезло меньше: Сергей Глазунов сорвался с горы и погиб, что подтвердили в посольстве России в Исламабаде ранее. Оба альпиниста были участниками экспедиции, которая планировала взойти на вершину для съёмок фильма.
"Вертолёт пакистанской армии добрался до Александра, забросил ему верёвку, за которую он и схватился. На всё ушло где-то минут пять, его состояние было тяжелым. После того, как пилотам удалось снять его с горы, вертолёт отправился на базу", - рассказал Константин Маркевич, напарник Александра Гукова.
Год назад альпинисты уже пытались покорить Латок-1, однако тогда им помешала погода.