Министерство иностранных дел России в своем аккаунте в Facebook и Twitter опубликовало «целебное фото» главы ведомства Сергея Лаврова.
"Целебный" Лавров
"Целебный" Лавров
На снимке министр стоит на фоне синего неба и держит на плече большой флаг России. «Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма», — говорится в подписи к фотографии.
Ранее глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, как Россия отвечает на современные вызовы в сфере безопасности, заявил, что Москва гарантированно обеспечена информацией о планах, которые вынашиваются военными США и других государств в ее отношении.
"Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении Российской Федерации военными и США, и других западных стран, гарантирована", - ответил глава МИД, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
В частности, министр подчеркнул, что РФ сохраняет свое военное присутствие в мире, посредством чего продолжает обеспечивать свою обороноспособность.