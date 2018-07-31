Международный валютный фонд отметил позитивные изменения в экономике Греции, однако долгосрочные перспективы страны по-прежнему неясны . Виной тому - большой внешний долг. Об этом говорится в докладе МВФ, опубликованном во вторник.
МВФ обеспокоен госдолгом Греции
МВФ обеспокоен госдолгом Греции
В августе Греция выйдет из программы финансовой помощи Евросоюза. Из-за глубокого экономического кризиса с 2010-го года страна получала кредиты от ЕС взамен на налогово-бюджетные и структурные реформы. Как отмечают эксперты МВФ, Афинам удалось стабилизировать экономику и добиться сокращения безработицы, однако продолжение макроэкономических реформ остаётся актуальным.
Внешний долг Греции составляет 180% ВВП страны. За 8 лет в рамках программы финансовой помощи от Брюсселя Греция получила более 240 миллиардов евро.
Правительство ставит задачу обеспечить экономический рост в размере 3,5 процентов ВВП до 2022 года, однако МВФ опасается, что стране будет непросто этого добиться.