Facebook уполномочен заявить

Менеджмент Facebook выявил попытки повлиять на исход голосования на промежуточных выборах в американский Конгресс. Сообщается, что уже были удалены 32 страницы, а также учетные записи, существовавшие на Facebook и Instagram.

Кому именно принадлежали эти аккаунты, не говорится. Как заявляется, активность обладателей страниц была направлена на то, чтобы вводить в заблуждение пользователей этих социальных сетей. Как сам Facebook получил данную информацию, пока не раскрывается. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что его цель - остановить навсегда все российские попытки вмешаться в американскую избирательную систему, но пока она не достигнута.

Некоторое время назад основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, вызванный давать показания в обе палаты Конгресса США, подтвердил, что попытки российского вмешательства установлены, и что расследование, как именно они осуществлялись, все еще ведется.