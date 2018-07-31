Более полутысячи туристов, большинство из которых иностранцы, эвакуированы с вулкана Ринджани на острове Ломбок в Индонезии. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя местной службы спасения.
Индонезия: упешная эвакуация сотен туристов
Индонезия: упешная эвакуация сотен туристов
Все эвакуированные сейчас находятся в безопасности. Среди них - граждане США, Канады, Франции, Великобритании и Нидерландов.
Ранее близ города Матарам (319 тыс. жителей) на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его очаг залегал на глубине 7,5 км. Спасательной операции помешали оползни.
В общей сложности было зафиксировано 11 повторных толчков магнитудой до 5,7. Пострадали тысячи домов, часть из них полностью разрушена. Власти в срочном порядке приостановили подъем туристов на активный вулкан Ринджани, который считается популярной достопримечательностью острова, из-за опасности возникновения оползней.
По меньшей мере 14 человек стали жертвами стихии, общее число пострадавших - 162.