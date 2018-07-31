"Есть вещи, которые отличают меня от других, и те, что делают меня таким, какой я есть", - подумал повзрослевший Кристофер Робин, а еще он с грустью вспомнил, что день, проведенный без друга, словно горшок без единой капли меда в нем. И этот друг появился.
Винни-Пух и все, все, все
Винни-Пух и все, все, все
Состоялась премьера ленты Кристофер Робин, в главной роли Юэн Макгрегор.
"Я не могу сказать, что я наизусть помню детали каждого рассказа, но я помню их довольно неплохо, поскольку я читал их своим дочкам, так что со знанием текста никаких проблем у меня не было", - говорит актер.
Ослик Иа-Иа, которого в российской прокатной версии будут называть Ушастиком, говорит голосом Брэда Гэрэтта.
"Метод творческий у меня такой же" - говорит актер, - "Как у Дэниэла Дэй-Льюиса, единственная проблемой на площадке был высокий рост, Приходилось сгибаться, с больным позвоночником это непросто".
Междвежонка Винни озвучивал Джим Каммингс: "Для меня честь - принять участие в подобном проекте. Я вырос с героями этой книжки, я воспитан на этой литературе, все обожают Стоакровый лес, и если вы там заблудились, спросите меня, как оттуда выйти".
На российский экран "Кристофер Робин" выходит 2-го августа.