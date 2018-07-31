Винни-Пух и все, все, все

"Есть вещи, которые отличают меня от других, и те, что делают меня таким, какой я есть", - подумал повзрослевший Кристофер Робин, а еще он с грустью вспомнил, что день, проведенный без друга, словно горшок без единой капли меда в нем. И этот друг появился.