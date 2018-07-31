Убытки немецких фермеров составят миллиард евро

Небывалая жара в Европе нанесла серьёзный ущерб сельскому хозяйству. Немецкие фермеры подсчитали убытки - потерявшим более 30 процентов среднегодового урожая необходим 1 миллиард евро, чтобы встать на ноги. Особенно пострадали зерновые и рапс.

"Вы видите, большая часть урожая уже погибла, другая - плохо взошла. Да, это не идеальная местность, но в предыдущие годы урожай у нас был хороший. Когда нет дождей, природа сдаётся, нужно признаться в этом. (В этом году) Сейчас у нас и вовсе не будет урожая", - говорит местный фермер Холгер Лампе.

В некоторых регионах страны дождей не было с апреля, а столбик термометра последнее время не опускался ниже 30 градусов тепла. Глава ассоциации фермеров Йоахим Руквид требует от правительства помощи.

"В прошлом году у нас уже был урожай ниже среднего, а в этом году все ещё хуже, со значительными потерями во многих регионах на севере и востоке Германии, где убытки составили 50, 60, а то и 70 процентов... Речь идёт о миллиардах евро", - говорит Руквид.

Глава ассоциации ферморов также предложил создать необлагаемые налогом резервы в случае трудностей, с которыми фермеры могут столкнуться в будущем. Министерство сельского хозяйства ФРГ пообещало рассмотреть вопрос в кабинете министров в среду. Метеорологи предупреждают: в четверг, 2 августа, температура воздуха в некоторых регионах страны поднимется до рекордных 39 градусов.