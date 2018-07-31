С момента пожара в городке Мати, который выгорел дотла, прошла ровно неделя. Накануне сотни жителей Афин пришли к зданию парламента Греции, чтобы почти память десятков жертв этой трагедии. Горечь потери соседствовала с критикой действий властей.
Афины скорбят по погибшим
Сейчас воспроизводится:
Афины скорбят по погибшим
- Был совершены ошибки правительством. Мы думаем, что можно было лучше и быстрее реагировать на происшедшее, да и предотвратить его тоже было можно, люди бы остались в живых.
- Думаю, что пора заканчивать с ссорами и взаимными обвинениями, перед нами стоят большие проблемы, мы слишком много всего испытали за последние годы.
К настоящему моменту власти официально подтвердили гибель более 90 человек, несколько десятков пострадали, люди, жившие в Мати, лишились всего имущества, инфраструктура этого курортного городка полностью разрушена.