В США начался суд над Полом Манафортом - экс-главой предвыборного штаба Дональда Трамп.
Ему инкриминируют отмывание денег, банковские махинации и уклонение от уплаты налогов.
Пол Манафорт предстал перед судом
В США начался суд над Полом Манафортом - экс-главой предвыборного штаба Дональда Трамп.
Ему инкриминируют отмывание денег, банковские махинации и уклонение от уплаты налогов.
Манфорт - фигурант расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента. Однако на заседании, которое проходит в федеральном окружном суде в штате Вирджиния, обвинение в "сговоре против США" рассматривать пока не будут.
Главные темы слушаний - сокрытие доходов нечестно нажитое состояние. В частности, по версии следствия, бывший помощник Трампа не задекларировал 60 миллионов долларов, заработанных на Украине в качестве политконсультанта.
69-летний Манафорт, который с середины июня находится под стражей, обвинения отвергает и от сделки с правосудием отказывается. Если по всем пунктам он будет признан виновным, ему грозит до 300 лет тюрьмы.